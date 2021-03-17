Трамп намерен позже принять решение по участию в следующих выборах президента

Экс-президент США Дональд Трамп ответил на вопросах о планах по участию в следующей избирательной кампании на пост президента. Об этом сообщает Fox News.

Он сослался на данные опросов, результаты которых говорят о желании видеть его кандидатуру в качестве участника президентской гонки.

«Но мы посмотрим, мы подумаем», — подчеркнул Трамп.

По его словам, прежде всего он намерен сконцентрироваться на поддержке представителей Республиканской партии, претендующих на места в Палате представителей Конгресса США. Политик добавил, что они имеют «хорошие шансы».

Ранее Bloomberg узнало о планах Трампа участвовать в выборах без экс-вице-президента Майка Пенса.