Источник: в Совфеде произойдет ряд перестановок

Несколько перестановок произойдет в Совете Федерации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой источник в аппарате Совфеда.

Так, вице-спикером палаты будет избран председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев, в настоящее время эту должность занимает Ильяс Умаханов.

Умаханов перейдет на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Кроме того, на голосование в повестке будет вынесен вопрос об избрании Григория Карасина председателем комитета СФ по международным делам.

Как уточнил источник, голосование пройдет в среду, 17 марта.