Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Сенатора Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером Совфеда. Об этом сообщает ТАСС.

Он сменил на посту Ильяса Умаханова, который был вице-спикером с 2010 года. Решение о назначении Косачева было принято единогласно.

Ранее источник в аппарате Совфеда сообщал, что Умаханов перейдет на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Претендентом на должность председателя комитета СФ по международным делам станет Григорий Карасин.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.