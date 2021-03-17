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Новости политики

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В МИД России прокомментировали новые санкции США

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Расширение антироссийских санкций властями США «не добавляет шансов на нормализацию отношений» двух государств, заявил заместитель министр иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с РИА «Новости».

«Ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью (лежит) на США», – подчеркнул замглавы МИДа.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых рестрикций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.

Кроме того, сообщалось о намерении американских властей ввести санкции по итогам доклада разведки о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. В докладе Россию обвиняют в попытке дискредитировать кандидатуру Джо Байдена в ходе выборов. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения во влиянии на выборы.

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