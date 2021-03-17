Хинштейн оценил последние заявления Байдена в адрес России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал последние заявления президента США Джо Байдена в адрес российского руководства.

«Это верх, а точнее, низ политического бескультурья и маргинальности», — цитирует Хинштейна РЕН-ТВ.

Парламентарий напомнил, что даже в самые лихие времена «холодной войны» западные лидеры не опускались до площадной брани, до прямых и ничем не подтвержденных, голословных оскорблений, до перехода на личности.

Хинштейн отметил, что ему не хочется опускаться до уровня стартовавшей по инициативе американского лидера дискуссии, но поделился наблюдением, что Байден, на его взгляд, «сошел с ума».

Кроме того, депутат назвал поведение президента США «агонией».

«Это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны», — подытожил Хинштейн.