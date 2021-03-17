Госдеп прокомментировал отзыв Антонова в Москву

Государственный департамент прокомментировал вызов посла России в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций по отношениям между двумя странами, сообщает РИА «Новости».

«По мере того как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия. Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия», — заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.

Госдепартамент не располагает информацией о том, общался ли посол Антонов с кем-либо в администрации Джо Байдена. По словам Портер, ни о каких встречах она сообщить не может.

Ранее посол России в США был вызван в Москву на консультации. Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик» — об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова.