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Новости политики

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Госдеп не комментирует возможность отзыва посла США из России

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Госдепартамент США не комментирует возможность отзыва из Москвы американского посла в России Джона Салливана на консультации, заявила замглавы пресс-службы ведомства Джалина Портер. Ее слова приводит ТАСС.

«Что касается какого-то отзыва с нашей стороны, то у нас нет никакого комментария на этот счет», – заявила Портер.

Ранее стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала подобный шаг беспрецедентным.

До этого министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.

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