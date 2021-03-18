Косачев: после отзыва посла РФ из США Вашингтону следует принести извинения

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев выразил мнение, что отзыв российского посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом, если не последует разъяснений и извинений со стороны Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Косачев считает, что ожидания политики администрации Джо Байдена в направлении России «списаны этим хамским заявлением в утиль». Он отметил, что подобные замечания недопустимы со стороны главы государства, они обостряют двусторонние отношения Соединенных Штатов и России.

При этом он добавил, что отзыв посла РФ — «оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации».

Вице-спикер также заявил, что, согласно оценкам экспертов, США каждые 12 минут сбрасывает бомбу в какой-либо точке земли. Он попросил американского президента прокомментировать это.

Ранее стало известно, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации. В ходе встречи в МИД РФ будут обсуждены «пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей».

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.