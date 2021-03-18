В Кремле раскритиковали заявление Байдена в адрес России и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина и России в целом.

«Я бы не был многословен, реагируя на это. Это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения. Будем исходить из этого», — сказал представитель Кремля.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.

В связи с произошедшим посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил, что ожидания политики администрации Джо Байдена в направлении России «списаны этим хамским заявлением в утиль». Он отметил, что подобные замечания недопустимы со стороны главы государства. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Байдену следует объяснить происходящее в США, а не высказываться о России.