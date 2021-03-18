Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Президент России Владимир Путин поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».

Глава государства сделал это во время встречи с представителями общественности полуострова и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Путин.

Он отметил, что данный праздник для страны и всех ее жителей — «большой, огромной России».

Российский лидер также назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.

Ранее Путин объяснил, как Крым оказался в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.