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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года

Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

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Президент России Владимир Путин поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией, передает РИА «Новости».

Глава государства сделал это во время встречи с представителями общественности полуострова и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал Путин.

Он отметил, что данный праздник для страны и всех ее жителей — «большой, огромной России».

Российский лидер также назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.

Ранее Путин объяснил, как Крым оказался в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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