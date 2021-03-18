В ЕС заявили, что не будет вводить санкции против российских олигархов

В Евросоюзе заявили, что не собираются вводить санкций за нарушение прав человека в отношении «российских олигархов». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного европейского представителя.

Журналисты задали ему вопрос, почему ЕС не внес в санкционный список, который был опубликован 2 марта, представителей российского бизнеса.

Европейский чиновник, отвечая им, подчеркнул, что Брюссель вводит ограничения, «основываясь на доказательствах, с целью изменить поведение». «Обычно мы вводим санкции против представителей властей, людей, которые могут оказать прямое влияние на ситуацию, несут ответственность за какие-либо действия», — сказал представитель ЕС.

По его словам, суд ЕС может отменить такие решения, если не будет предоставлено достаточно доказательств.

Европейский чиновник также отметил, что ЕС точно не может применять санкции только потому, что кото-то является олигархом.