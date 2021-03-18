Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выразила желание стать послом России на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла», — сказала Поклонская.

В то же время она подчеркнула, что осознает, что на Украине никто не гарантирует ей безопасность.

«Я отдаю (себе в этом) отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь», — сказала зампред комитета Госдумы.

Она подчеркнула, что 90% украинцев говорят на русском языке, а у 90% россиян есть родственники на Украине, которые тоже ждут улучшения ситуации. Депутат отметила, что прошлое изменить нельзя, поэтому нужно менять настоящее.

Ранее Поклонская предложила главе Крыма создать «дом тиктокера».