Байдена спросили, согласен ли он поговорить с Путиным

Президента США Джо Байдена спросили о его решении по предложению российского коллеги Владимира Путина провести переговоры в открытом режиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

После завершения его выступления в Белом доме по теме пандемии коронавируса нового типа один из журналистов задал политику соответствующий вопрос.

Однако Байден не стал отвечать на этот вопрос, не обернулся и ушел с трибуны в сопровождении вице-президента Камалы Харрис.

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире». По его словам, дискуссия между главами государств могла бы пройти в пятницу или в понедельник, 22 марта. Он подчеркнул, что такой формат был бы интересен как для России и США, так и для иностранных государств. Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что президент США в пятницу будет находиться с делами в Джорджии.