Глава МИД КНР призвал прекратить ухудшение отношений Китая и США

Китай и США должны остановить ухудшение отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с американской стороной на Аляске. Его слова приводит ТАСС.

«В последние годы законные права и интересы Китая ущемлялись, и для китайско-американских отношений наступил период беспрецедентных трудностей <...> И это движение вниз больше не должно продолжаться», – подчеркнул глава китайского МИДа.

Он отметил, что ухудшение двусторонних отношений причинило вред интересам обеих стран, а также оказало негативное влияние на стабильность и развитие мира.

В Анкоридже, штат Аляска, проходят первые переговоры между Китаем и США с момента смены американской администрации. США представляют госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от КНР на встрече присутствуют министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

В ходе встречи глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения.