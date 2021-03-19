Байден провел встречу с постпредами стран Совбеза ООН

Президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с постоянными представителями стран-членов Совета Безопасности ООН, сообщает Белый дом.

В ходе встречи американский лидер подтвердил «приверженность США глобальному лидерству» и возобновлению взаимодействия с международными организациями, в том числе с ООН.

«Президент подтвердил важность работы с глобальными партнерами и через многосторонние учреждения для прекращения пандемии, повышения глобальной безопасности в области здравоохранения и обеспечения справедливого и устойчивого восстановления экономики», – указано в сообщении.

Кроме того, Байден уведомил постпредов о намерении США официально присоединиться к Группе друзей ООН по климату и безопасности. Глава государства также подчеркнул необходимость действий СБ ООН в отношении кризисов в Мьянме, Ливии, Сирии, Эфиопии и Йемене.