Псаки прокомментировала слова Путина о рабстве в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о рабстве и расизме в Соединенных Штатах, признав необходимость «саморефлексии» в США.

Об этом она заявила в эфире телеканала MSNBC.

«Прежде всего, мы можем здесь, в США, заняться саморефлексией и признать, что нам нужно сделать намного больше, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной», – заявила представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байдена привержен решению этой проблемы, его администрация ведет работу по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря об американском истеблишменте, высказался о движении Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение», BLM). Он напомнил, что в американской истории имел место период рабовладения, и отметил, что афроамериканцы в США до сих пор сталкиваются «с несправедливостью и истреблением».