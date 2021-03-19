Путин назначил пятерку членов ЦИК

Президент России Владимир Путин в пятницу, 19 марта, назначил пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома.

Отмечается, что в соответствующий список вошли председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента России Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

28 марта истекают полномочия действующего состава ЦИК. В новый состав по пять человек назначают глава государства, Совет Федерации и Государственная дума.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму, запланированных на 19 сентября 2021 года. Она рассказала, что онлайн-голосование пройдет наряду с традиционным в Москве и еще пяти российских регионах.

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября 2021 года.