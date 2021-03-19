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Новости политики

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский удивлен, что санкции против Януковича не вводились раньше

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение СНБО страны о введении санкций в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича и других экс-чиновников. Об этом глава государства заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, такое решение является логичным. При этом политик удивился, почему ограничительные меры не были введены в отношении Януковича еще в 2014 году.

«Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров», — добавил Зеленский.

Он также добавил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины также поручил провести аудит и анализ всех указов, которые Янукович принял, находясь на посту президента страны. Эта процедура должна определить, содержали ли документы решения, которые «могут угрожать безопасности и интересам Украины».

Ранее СНБО Украины принял решение ввести «максимальные санкции» против Януковича, а также бывшего премьер-министра страны Николая Азарова и других украинских экс-чиновников. Кроме того, ограничительные меры установлены в отношении должностных лиц Крыма, в том числе главы региона Сергея Аксенова.

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