Байден заявил, что гордится Блинкеном после переговоров США с Китаем на Аляске

Президент США Джо Байден заявил, что гордится тем, как госсекретарь США Энтони Блинкен ведет переговоры с представителями руководства КНР в штате Аляска, сообщает ТАСС.

«Я очень горд госсекретарем», — заявил Байден, комментируя американо-китайские переговоры.

Президент больше ничего не добавил.

Ранее стало известно, что Блинкен во время переговоров заявил о намерении США поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения.

Также СМИ сообщили, что встреча китайской стороны и американских представителей на Аляске прошла напряженно. Представители двух государств раскритиковали поведение друг друга на переговорах. США заявили, что Пекин нарушил протокол, растянув вступительное слово. Представители Китая, в свою очередь, заявили об аналогичном нарушении американцев, добавив, что те создали конфликтную ситуацию.