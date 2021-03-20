Пушков усомнился в версии Белого дома о причине падения Байдена на трапе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с падением президента США Джо Байдена на трапе самолета Air Force One. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он усомнился в версии Белого дома о том, что причиной произошедшего стал сильный ветер.

По его мнению, у произошедшего были «прекрасно понятные» причины.

«Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока», — написал Пушков.

Ранее Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета Air Force One. В Белом доме заявили, что причиной инцидента стал ветер. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с падением Байдена на трапе самолета.