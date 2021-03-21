Путин назвал назвал главную веху последних 20 лет для России

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановление страны как единого централизованного государства является ключевой вехой последних 20 лет. Такое заявление он сделал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что благодаря «огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа» РФ сумела преодолеть все трудности, с которыми страна столкнулась в конце 1990-х.

По словам главы государства, главное, что было сделано — восстановление социальной сферы, доходов и благополучия граждан.

«Ну а что касается возвращения Крыма и Севастополя — как я в свое время говорил «в родную гавань» — то, да, это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения событие», — сказал Путин.

Он добавил, что это результат укрепления страны изнутри.

18 марта Путин поздравил крымчан с годовщиной присоединения Крыма к РФ. До этого он объяснил, как полуостров оказался в России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.