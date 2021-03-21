Немцы восхитились «дипломатическим шедевром Путина»

Читатели немецкой газеты Welt восхитились тем, как российский президент Владимир Путин ответил на высказывания Джо Байдена в его адрес.

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!» — написал Juergen L.

Он также выразил уверенность, что диалога в прямом эфире не будет.

«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии», — заявил Michael S.

Ferenc C задался вопросом, является ли Байден тем «голубем мира», за кого его принимают. Кроме того, он подчеркнул, что до угроз «ударами и возмездием» нужно говорить друг с другом.

Jurgen H отметил, что «остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед». По его словам, Путин повел себя достойно, когда предложил открытый диалог. Это характеризует его как умного и дипломатичного политика.

18 марта президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии. При этом источник из администрации президента США также рассказал Bloomberg, что встреча Путина и Байдена пройдет «в подходящее время».