Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Немцы восхитились «дипломатическим шедевром Путина»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Читатели немецкой газеты Welt восхитились тем, как российский президент Владимир Путин ответил на высказывания Джо Байдена в его адрес.

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!» — написал Juergen L.

Он также выразил уверенность, что диалога в прямом эфире не будет.

«Вот таковы наши «демократы», которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии», — заявил Michael S.

Ferenc C задался вопросом, является ли Байден тем «голубем мира», за кого его принимают. Кроме того, он подчеркнул, что до угроз «ударами и возмездием» нужно говорить друг с другом.

Jurgen H отметил, что «остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед». По его словам, Путин повел себя достойно, когда предложил открытый диалог. Это характеризует его как умного и дипломатичного политика.

18 марта президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии. При этом источник из администрации президента США также рассказал Bloomberg, что встреча Путина и Байдена пройдет «в подходящее время».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.