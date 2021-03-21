Экс-советник Трампа предрек США кризис нацбезопасности из-за Байдена

Бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер предрек Соединенным Штатам «кризис национальной безопасности» из-за оговорок и оплошностей главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

«Наши противники по всему миру – Иран, Россия, Венесуэла и Китай – они смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который не может пройти даже интервью по софтболу без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. Это грустно», – заявил Миллер.

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин видит «очевидную степень ясности сознания Байдена», и именно из-за этого предложил американскому лидеру провести разговор в прямом эфире.

«Президент не в себе. Другие страны видят эту слабость, и они набрасываются. Теперь мы все в большей опасности», – подчеркнул экс-советник Трампа.

18 марта, президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Байден заявил, что переговорит с российским лидером «на каком-то этапе» в будущем.