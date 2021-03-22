Генсек НАТО рассказал, как в альянсе относятся к России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что в отношениях с Россией военный альянс придерживается комбинированного подхода, пишет РИА «Новости».

«Мы осуществляем двойной подход, пытаясь, с одной стороны, улучшить отношения, но даже без этого можно поддерживать и сложные отношения, в частности, в сфере контроля над вооружениями», — уточнил генсек НАТО.

По мнению Столтенберга, главным в действиях НАТО к России является сочетание попыток сдерживания и открытости для диалога. Также генсек НАТО считает, что между Россией и НАТО нельзя допускать недопонимания, ошибок и эскалации конфликта.

Столтенберг отметил, что отношения между НАТО и Россией на протяжении долгого времени остаются сложными, и по его мнению, в этом якобы виновата Россия, которая проводит кибератаки, вмешивается в политические процессы и нарушает международное право.

Вместе с тем, Столтенберг считает большим успехом продление договора СНВ между Россией и США.

Ранее стало известно, что США усилят противостояние России со стороны НАТО.