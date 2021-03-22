Экс-депутат из Дагестана получил 12 лет колонии строгого режима

Раджаб Абдулатипов, экс-депутат Народного собрания Республики Дагестан, был признан виновным в коррупции и мошенничестве и приговорен к 12 годам лишения свободы, пишет ТАСС.

Абдулатипов являлся председателем комитета по образованию, науке и культуре. С 2006 по 2016 год он работал начальником УФМС России по Республике Дагестан.

«Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 22 марта 2021 года Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание (в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ) в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки в сумме 8 млн рублей <...> с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Также Абдулатипову на пять лет запретили занимать должности на государственной службе, связанные с местным самоуправлением, хозяйственной деятельностью и осуществлением функций представителя власти.

Ранее был арестован второй фигурант по делу губернатора Белозерцева.