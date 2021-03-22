Латвия обвинила Россию в слежке за властями страны

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) обвинила «недружественные страны», в первую очередь Россию, в слежении за действиями латвийских властей в условиях пандемии.

По утверждению латвийской госбезопаности, это делается для оценки реакции правительства Латвии в случае военной конфронтации.

«Пандемия COVID-19 создала не только вызовы, но и беспрецедентные возможности для спецслужб недружественных стран. Действия ответственных органов власти в период пандемии демонстрируют готовность страны справляться с кризисными ситуациями, и, изучив их действия в это время, спецслужбы недружественных стран могут выявить и спрогнозировать возможности реагирования различных ведомств в случае возникновения потенциальной военной конфронтации», — написано в открытой части доклада.

СГБ утверждает, что большая часть информации о действиях госорганов Латвии собиралась удаленно, так как из-за пандемии были введены серьезные препятствия для непосредственного сбора информации на месте.