В Кремле объяснили, почему Путин не будет вакцинироваться на камеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что глава государства Владимир Путин сделает прививку от коронавируса до конца дня.

«Нет, идет по графику рабочая встреча, но мы ожидаем, что до конца дня он ее сделает», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства привьется одной из российских вакцин.

«Это будет сделано, чтобы не повлиять на график президента», — отметил он.

При этом, по его словам, президент Путин не сторонник вакцинации на камеру, поэтому журналистам придется поверить на слово.

«Одной из трех [российских вакцин] он привьется... Президент делает очень многое для пропаганды вакцины. А что касается вакцинации на камеры — он не сторонник», — заявил Песков, отметив, что Путину «это не нравится».

Накануне Путин рассказал, что намерен вакцинироваться от COVID-19. При этом он назвал вакцинацию россиян задачей номер один.

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».