Госдума одобрила во II чтении проект о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 23 марта, приняла во II чтении законопроект, который позволит действующему президенту России вновь претендовать на два срока. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами документа выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

В законопроекте сказано, что положение российской Конституции, которое ограничивает число сроков пребывания одного и того же лица на должности президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность главы государства. При этом не учитывается число сроков, в течение которых он занимал или занимает свой пост на момент вступления в силу поправки в Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для главы государства возможность занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением.

Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин РФ, достигший 30 лет.

Проект закона во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах, внесли в Государственную думу 17 ноября.

18 декабря прошлого года в правительстве поддержали проект о праве Путина снова баллотироваться в президенты.