Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Эксклюзив

Депутат Ревенко предложил гонорары за фильмы про преступников перечислять их жертвам

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил обязать преступников перечислять гонорары за интервью и мемуары их жертвам. Политик рассказал «Газете.Ru», что за сокрытие подобных доходов следует ввести ответственность.

«Я бы предложил законодательно закрепить норму, которая обязывает всех авторов подобных публикаций и бывших заключенных, которые раздают интервью, пишут мемуары и похожее, все гонорары переводить жертвам их преступлений или их родственников. Сложно представить, какие моральные страдания причиняют подобного рода публикации, поэтому за это должна быть компенсация. И должна быть закреплена ответственность за сокрытие подобного рода доходов. Контролирующих органов у нас достаточно», – рассказал Евгений Ревенко.

После фильма Ксении Собчак о «скопинском маньяке» последовало несколько подобных инициатив. Так, глава Союза журналистов России предложил запретить преступникам давать интервью. Эту идею поддержали в профильном комитете Госдумы.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.