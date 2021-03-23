Депутат Ревенко предложил гонорары за фильмы про преступников перечислять их жертвам

Депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил обязать преступников перечислять гонорары за интервью и мемуары их жертвам. Политик рассказал «Газете.Ru», что за сокрытие подобных доходов следует ввести ответственность.

«Я бы предложил законодательно закрепить норму, которая обязывает всех авторов подобных публикаций и бывших заключенных, которые раздают интервью, пишут мемуары и похожее, все гонорары переводить жертвам их преступлений или их родственников. Сложно представить, какие моральные страдания причиняют подобного рода публикации, поэтому за это должна быть компенсация. И должна быть закреплена ответственность за сокрытие подобного рода доходов. Контролирующих органов у нас достаточно», – рассказал Евгений Ревенко.

После фильма Ксении Собчак о «скопинском маньяке» последовало несколько подобных инициатив. Так, глава Союза журналистов России предложил запретить преступникам давать интервью. Эту идею поддержали в профильном комитете Госдумы.