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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021 года Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021 года

В ЦИК назвали сроки досрочных выборов губернатора Пензенской области

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Член ЦИК России Евгений Шевченко рассказал о сроках проведения досрочных выборов губернатора Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что выборы пройдут в единый по России день голосования 19 сентября.

По его словам, в назначенную дату в рамках прямых выборов жители девяти субъектов выберут высших должностных лиц, а еще в трех регионах пройдет голосование по кандидатурам депутатов законодательных органов.

Днем ранее президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева из-за утраты доверия.

Накануне стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере 31 млн рублей. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.

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