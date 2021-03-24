Глава МИД Украины считает Россию причиной продолжения конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, «если Россия согласится», то конфликт в Донбассе можно завершить за неделю. Об этом сообщает издание Tyžden.

«Нам следует спрашивать себя, не сколько времени понадобится для прекращения конфликта, а сколько времени нужно, чтобы заставить Россию согласиться его прекратить. Если Россия согласится сделать это завтра, конфликт будет завершен через неделю», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в Трехсторонней контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе наблюдается снижение эффективности работы.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что Киев планирует проведение масштабной атаки в Донбассе. В ДНР объяснили свой вывод скоплением военной техники на подконтрольной Украине территории Донбасса.

До этого украинские власти отказались от новых предложений Москвы по Донбассу.