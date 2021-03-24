Макрон призвал к выводу российских и турецких сил из Ливии

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к выводу из Ливии «российских и турецких сил». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Необходимо, чтобы иностранные силы как можно скорее покинули ливийскую территорию», - заявил Макрон.

«Турецкие и российские силы, а также иностранные боевики, завезенные теми или иными странами, должны уйти как можно скорее, поскольку только ливийские вооруженные силы обладают законным правом обеспечивать безопасность Ливии», - сказал президент Франции.

По его словам, ответственность европейцев в том, чтобы «все, кто дестабилизирует Ливию, прекратили это». Он подчеркнул, что рассчитывает на твердость в этом вопросе своих союзников по ЕС.