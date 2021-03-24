Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете, 21 марта 2021 года Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете, 21 марта 2021 года

Правительство Пензенской области подало в отставку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Правительство Пензенской области в среду, 24 марта, ушло в отставку после того, как Иван Белозерцев был снят с должности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора и правительства региона Дину Черемушкину.

«В соответствии с законом правительство Пензенской области уходит в отставку. При этом оно продолжает действовать до формирования нового состава кабмина», — заявила она.

Иван Белозерцев был задержан в воскресенье, 21 марта, по подозрению в получении взятки от бизнесмена и представителя Пензенской области в Совете Федерации Бориса Шпигеля.

Следствие утверждает, что Белозерцев получил взятку в размере 35 млн рублей. Во время обыска у бывшего пензенского губернатора нашли 500 млн рублей.

Вместе с Белозерцевым и Шпигелем были задержаны еще четыре человека: супруга бизнесмена Евгения Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов

Белозерцев отказался признать вину. Чуть позже он был лишен членства в «Единой России».

Ранее Владимир Путин снял Белозерцева с поста губернатора

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.