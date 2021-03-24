Госдума приняла проект о праве президента вновь баллотироваться на два срока

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 24 марта, приняла в III окончательном чтении законопроект, который позволит действующему президенту России вновь претендовать на два срока. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами документа выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

В законопроекте сказано, что положение российской Конституции, которое ограничивает число сроков пребывания одного и того же лица на должности президента РФ, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность главы государства. При этом не учитывается число сроков, в течение которых он занимал или занимает свой пост на момент вступления в силу поправки в Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для главы государства возможность занимать должность президента России в течение сроков, допустимых указанным положением.

Проект закона во исполнение поправок к Конституции, который дает право действующему президенту России Владимиру Путину вновь участвовать в президентских выборах, внесли в Государственную думу 17 ноября.