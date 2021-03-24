Берлускони лег в госпиталь

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник, 22 марта, лег в госпиталь, сообщает Reuters.

Источники информагентства сообщают, что в ближайшее время политик не сможет принимать участие в публичных мероприятиях. Причина, по которой 84-летний Берлускони был вынужден лечь в госпиталь, неизвестна, однако источники утверждают, что с политиком не случилось ничего серьезного.

Из-за помещения в госпиталь Берлускони пропустил заседание суда в Милане, по делу, в котором он участвует.

Ранее Берлускони выписался из больницы, где лечился от сердечной аритмии. В прошлый раз он был госпитализирован в кардиоторакальный центр Монако.

Осенью 2020 года итальянский политик переболел коронавирусом, свою болезнь Берлускони назвал «адской».