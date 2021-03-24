Госсекретарь США пригрозил Германии санкциями за «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его немецкий коллега, глава МИД Германии Хайко Маас, предупрежден о возможных санкциях в случае завершения «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости».

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — говорится в заявлении по итогам переговоров Блинкена и Мааса.

Ранее США потребовали остановить работу над «Северным потоком — 2», заявив о возможном введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, завершение этого проекта — плохая сделка для Германии, для Украины и для союзников и партнеров США из Центральной и Восточной Европы.