Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма, сообщается на сайте офиса главы государства.

«Документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма», – указано в сообщении.

Офис президента отмечает, что в соответствии со стратегией Киев инициирует международный переговорный процесс по «освобождению» Крыма. Украинское правительство должно подготовить план реализации стратегии.

16 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на заседании СНБО была утверждена стратегия «деоккупации и реинтеграции» Крыма. По его словам, стратегия является одним из «трех китов» политики страны по возвращению полуострова. В Крыму предрекли фиаско «трем китам» Киева.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.