Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из больницы, сообщает итальянское агентство ANSA.

«Сильвио Берлускони был выписан из миланской больницы в среду после прохождения обычных анализов», – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что 22 марта Берлускони лег в больницу. Причина госпитализации 84-летнего политика не уточнялась, однако, по данным источников, его состояние было относительно хорошим.

Из-за госпитализации экс-премьер Италии пропустил судебное заседание по делу, фигурантом которого он является. Берлускони и еще 28 человек проходят обвиняемыми по делу о коррупции и лжесвидетельствовании.

Осенью 2020 года Берлускони переболел новой коронавирусной инфекцией. В январе текущего года итальянский политик был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии.