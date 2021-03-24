Посольство России предостерегло Канаду от диалога на языке санкций

Оттаве не следует вести диалог с Москвой на языке санкций, такой подход контрпродуктивен, заявило российское посольстве в Канаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Осуждаем введение Канадой очередных антироссийских санкций, которые абсолютно нелегитимны с точки зрения международного права и бессмысленны в плане давления на Россию. Разговаривать с нами языком санкций контрпродуктивно», – отметили в дипмиссии.

Посольство подчеркнуло, что введение санкций является недружественным шагом, который наносит вред «и без того непростым» отношениям стран, действия Оттавы не останутся без адекватного ответа.

Кроме того, дипломатическая миссия считает, что попытки канадских властей вмешиваться во внутренние дела России «обречены на провал».

«Прежде, чем заниматься нравоучениями, Оттаве следовало бы подумать о собственных правочеловеческих прегрешениях», – добавили в посольстве.

В частности, дипучреждение обращает внимание на «систематическое насилие в отношении коренного населения и проявления расовой дискриминации» в Канаде.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции незаконными и предпримет ответные меры.