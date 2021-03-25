Мишустин пообщался с принцем Чарльзом

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообщался с наследным принцем Уэльским Чарльзом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разговор «на ногах» прошел на военном параде в Афинах по случаю Дня Независимости. Мишустин приехал на мероприятие раньше Чарльза. По прибытии принц подошел к российскому премьеру и они кратко побеседовали.

Греция отмечает 200-летие начала национальной революции 1821–1829 годов за независимость от Османской империи. На празднование были приглашены представители стран-союзников, которые сыграли ключевую роль в поддержке борьбы греков за национальную независимость: России, Франции и Великобритании. Великобританию представляет наследный принц Уэльский Чарльз, а Францию — министр обороны Флоранс Парли.