В МИД РФ пообещали ответить на санкции Канады

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ в ближайшее время ответит на введенные Канадой санкции. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Мы открыты для честного взаимоуважительного диалога, но на враждебные действия и персональные санкции будем отвечать жестко и последовательно, — говорится в сообщении.

Захарова заявила, что решение ввести санкции по надуманному поводу «преследований Навального и оппозиции в России» удивления не вызывает.

Ранее Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Кремле назвали ограничения незаконными.

Под ограничения попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководители ФСИН и Генпрокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.