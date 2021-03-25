Байден будет избираться на второй президентский срок

Президент США Джозеф Байден намерен участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслирует NBC News.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», — сказал Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.