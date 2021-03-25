Президент США Джозеф Байден заявил о своих «120 годах в Сенате». Он сказал об этом в ходе пресс-конференции, передает «Би-би-си».

Байден, отвечая на вопрос о правиле, согласно которому требуется 60 голосов для принятия основных законопроектов, заявил, что все вернуться к состоянию, каким оно было, «когда я пришел в Сенат 120 лет назад».

Байдену сейчас 78 лет. До конца не ясно, шутка это или оплошность.

Ранее Байден трижды упал, когда поднимался по трапу в самолет, на котором должен был лететь в Джорджию. В администрации главы государства пояснили сразу после инцидента, что причиной падений стала «очень ветреная» погода.