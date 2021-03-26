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Новости политики

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В российском МИДе назвали срежиссированной первую пресс-конференцию Байдена

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Первая конференция президента США Джо Байдена была срежиссированной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою», — сказала Захарова.

Она отметила, что не ожидала, что в США «на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции».

Захарова добавил, что Вашингтон всегда говорил о важности свободы слова и необходимости избегать «любых проявлений нечистоплотности» в отношениях со СМИ. Из-за этого, по словам дипломата, все эти черты странно видеть в действиях США.

Представитель МИД заявила, что дискриминация распространилась не только на российских журналистов, но и на зарубежных журналистов. На конференции лишь только части из них дали слово.

«Честно говоря, страшновато — к каким методам прибегают нынешние представители власти Вашингтона», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что Байден в ходе первой пресс-конференции использовал «шпаргалки» с описанием ключевых моментов политики и личностей присутствующих журналистов. Первая формальная пресс-конференция американского лидера Джо Байдена состоялась 25 марта, на 65-й день его пребывания на посту.

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