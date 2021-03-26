Тихановская заявила, что оппозиция не настроена на диалог с Лукашенко

Белорусская оппозиция не настроена на то, чтобы начать диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что оппозиция в стране «не стремится к диалогу с самим Лукашенко».

По ее словам, белорусский лидер заинтересован лишь только в том, чтобы остаться у власти. «Он не заботится о собственной стране, он заботится только о себе», — считает Тихановская.

Политик выразила уверенность, что в правительстве страны, в ближнем круге главы государства есть люди, которые думают, как большинство белорусов, которые желают «выстроить новую страну для нового поколения», но при этом не хотят, чтобы их дети «жили при диктатуре».

Как указала Тихановская, в оппозиции понимают, что легче вести эти контакты с людьми, находящимися внутри системы, а не с Лукашенко. «Поэтому мы пытаемся установить эти связи. И мы тайно уже контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в Министерстве иностранных дел [Белоруссии], в полиции», — сказала она.

Она также заявила, что эти контакты в МИД республики передают представителям оппозиции информацию, видеозаписи пыток и насилия.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.