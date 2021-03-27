Депутат Госдумы заявила о «милитаристском психозе» на Украине

Депутат Государственной думы Елена Панина заявила, что Украина погружается в «милитаристский психоз». Ее слова приводит РИА «Новости».

«Надежды миллионов украинцев на то, что [президент Владимир] Зеленский прекратит войну и превратит Украину в «классную европейскую страну», не сбылись. Вместо этого <...> страна погружается в милитаристский психоз», – выразила своем мнение Панина.

В частности, депутат отметила отказ официального Киева от выполнения минских соглашений по Донбассу и нарастание эскалации на линии разграничения. По ее словам, в 2014 году власти обещали украинцам европейское будущее, а сегодня анонсируют всеобщую мобилизацию.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Документ предусматривает членство государства в НАТО и готовность Киева к сдерживанию российской «агрессии». Кроме того, в новой украинской стратегии Россия признается «военным противником».