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Новости политики

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Российские власти ответили на планы Киева выселять россиян из Крыма

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов заявил, что слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении выселить россиян из Крыма оторваны от реальности, сообщает РИА «Новости».

Резников заявил, что после «возвращения» Крыма в состав Украины Киев выдворит с территории полуострова россиян, переехавших с материковой части страны. По его словам, Россия якобы «завезла» в Крым 500 тыс. россиян с целью «размыть» местное население.

«В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности», — заявил Молохов.

Он сравнил попытки начать обсуждение выселения российских граждан из Крыма с обсуждением события из разряда «нашествие рептилоидов на Крещатике».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Киева выдворить россиян из Крыма

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