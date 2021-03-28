Армения рассчитывает на долгое присутствие российских миротворцев в Карабахе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что наличие российских миротворцев в Карабахе — залог стабильности в регионе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

«Наша задача - попытаться сделать максимум возможного, чтобы миротворцы оставались дольше. Существуют предпосылки, которые позволяют предполагать..., что это будет более долгосрочным», — заявил Григорян.

По мнению армянского политика, этими предпосылками являются являются создаваемая в Карабахе инфраструктура и глобальные процессы.

«Мы пытаемся понять, как будем решать наши долгосрочные задачи. Одно из основных предусловий для решения долгосрочных задач — чтобы в Арцахе продолжали оставаться миротворцы. Это для нас очень важно», — пояснил Григорян.

В случае ухода миротворцев из Карабаха, Григорян утверждает, что тогда «нужно будет думать о других решениях».

Ранее стало известно, что на границе Армении и Азербайджана погранпосты размещают на основе карт СССР.