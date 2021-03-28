Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заболел COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
«Ответственно информирую страну о том, что после четырех дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, я получил положительный результат теста на COVID-19», — сообщил Гуайдо.
Гуайдо добавил, что в Венесуэле наблюдается рост распространения инфекции.
Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме. Гуайдо назвал коронавирус «реальной опасностью».
До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.