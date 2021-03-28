Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заболел COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Ответственно информирую страну о том, что после четырех дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, я получил положительный результат теста на COVID-19», — сообщил Гуайдо.

Гуайдо добавил, что в Венесуэле наблюдается рост распространения инфекции.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме. Гуайдо назвал коронавирус «реальной опасностью».

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.