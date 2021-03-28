Три гражданина Украины получат иск по организации водной блокады Крыма. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».

«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — сказал Константинов.

Таким образоем, иск будет предъявлен экс-депутатам Верховной Рады Украины Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему депутату Мустафе Джемилеву.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.